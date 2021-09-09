Сызрань стала городом трудовой доблести

Фото: Самара-доблесть.рф

Сызрань получила звание города трудовой доблести. Соответствующее постановление подписал глава России Владимир Путин. Решение было озвучено на заседаниии российского оргкомитета "Победа", которое началось с минуты молчания в честь погибшего министра МЧС Евгения Зиничева. Всего было рассмотрено 12 заявок на это звание. Накануне с ходатайством о присвоении почетного звания Сызрани обратились депутаты губернской думы.

- Обретение предусмотренных Федеральным законом статусных знаков (установка стелы трудовой доблести и праздничный салют в дни памятных дат) станет символом, напоминающим потомкам о роли Сызрани в истории, - говорится в обращении.

Сызрань действительно достойна этого звания. В годы войны здесь было положено начало тяжелому машиностроению, в 41-45 годах город имел стратегически важное значение, так как здесь был крупный транспортный узел с ж/д мостом через Волгу. Здесь же была сосредоточена нефтепереработка, находились военные базы, арсенал и оборонные заводы. Предложение о присвоении Сызрани почетного звания поддержала общественность и губернатор Дмитрий Азаров. Напомним, что в прошлом году почетное звание город трудовой доблести получила Самара. Здесь уже определили место для установки стелы - на аллее Юных Пионеров.