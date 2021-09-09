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Общество9 сентября 2021 15:48

Прокуратура запретила строить в Самаре высотки фактически без парковочных мест

Судом было отменено постановление администрации на строительство дома в Промышленном районе
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Результаты изучения данной проблематики стали поводом к комплексной прокурорской проверке

Результаты изучения данной проблематики стали поводом к комплексной прокурорской проверке

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Местные жители пожаловались в социальных сетях на застройку городской территории многоэтажными домами без парковочных мест или с их минимальным количеством. Прокуратура отреагировала на обращения горожан и инициировала комплексную проверку данной проблемы.

- По поручению прокурора города Артема Ярыгина были изучены правовые акты администрации, позволяющие получать застройщикам разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и строить дома фактически без парковочных мест, - рассказали в пресс-службы городской прокуратуры.

По результатам проведенной проверки, прокуратура города подала исковое заявление в суд с требованием отменить ранее подписанное постановление на разрешение строительства жилого комплекса на пересечении Льговского переулка и проспекта Кирова. Согласно выданному разрешению, ООО «Вымпелстрой» планировала возвести там многоэтажный дом всего с одним парковочным местом на каждые три квартиры.

Суд удовлетворил исковое заявление прокуратуры, а разрешение на строительство было отозвано.