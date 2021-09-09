Появились фотографии из квартиры самарского «Плюшкина», который устроил помойку в жилом доме

Вид от входной двери, пройти дальше просто нет возможности Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Жилой многоквартирный дом №4а в пер.Сиреневый стал самарской «знаменитостью» на этой неделе – когда жильцы, которые с лета сдерживают натиск тараканов и прочей живности, поняли, что не справляются.

Все дело в том, что «замечательный сосед» - Петр К. после смерти своей матери превратил квартиру в помойку. К себе никого не пускает, зато выпускает «в народ» насекомых и грызунов, которым у него уже стало тесновато.

Жильцы дома пожаловались корреспонденту «КП-Самара», что все их жалобы не проносят никакого результата – Петр и его «домашний зоопарк» живут и пахнут, как обычно.

- Коллективная жалоба от жителей дома к нам поступила в августе, - говорят в ООО УК «МИР», которая обслуживает этот дом. – Мы провели дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию в подвалах и местах общего пользования. А что толку? На контакт с нашими сотрудниками Петр не идет, в свою квартиру никого не пускает.

Соседи предлагали ему даже еду покупать взамен согласия на уборку и вывоз мусора из его квартиры. Но Петр отказался - ему, видимо, и так нормально.

Редакция «КП-Самара» направила запросы в разные ведомства с просьбой провести выездную комиссионную проверку и своими глазами увидеть, что творится в доме №4а в пер.Сиреневый и в «нехорошей квартире». О полученных ответах и результатах мы обязательно расскажем нашим читателям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Тараканы атакуют окна, а мыши – туалет: жители многоэтажки в Самаре стали заложниками соседа, устроившего дома помойку

Договориться с «Плюшкиным» не получается, управы не него найти – тоже (подробности)