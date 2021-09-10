В Самаре построят Южную обводную дорогу, которая соединит три моста – Самарский, Южный и мост на улице Главной

В правительстве утвердили проект межевания территории Фото: "КП" Архив

В начале сентября 2021 года председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов подписал распоряжение об утверждении основной части проекта межевания территории, которое необходимо для строительства новой Южной обводной дороги. По проекту, трасса должна соединить три самарских моста и «разгрузить» от транспорта исторический центр города.

О строительстве Южной обводной дороги говорят уже несколько лет. Планируется, что дорога пройдет от улицы Водников до Южного шоссе и соединит мост через реку Самару на улице Главной, Самарский (Фрунзенский) и Южный мосты.

В правительстве Самарской области подписали два важных для начала строительства документа – утверждение проекта межевания и внесение изменений в проект планировки. В ближайшее время должно начаться строительство дороги.