В Самаре в аварии с опрокинутым «Гелендвагеном» пострадал водитель внедорожника

Авария произошла около 8 часов утра. Фото:ГУ МВД по Самарской области

Полицейские продолжают работать на месте серьезной аварии на Московском шоссе в поселке Мехзавод. Ранее сообщалось, что на 20 км Московского шоссе (бывший пост ГАИ) легковой автомобиль протаранил элитный внедорожник Mercedes-Benz G-Class, отчего тот опрокинулся на бок.

- ДТП произошло около 8 часов утра 10 сентября 2021 года. В настоящее время медицинская помощь оказывается водителю Mercedes-Benz G-Class, - сообщили «КП-Самара» в ГУ МВД по Самарской области.

Пострадал водитель "гелика". Фото:ГУ МВД по Самарской области

На месте аварии продолжают работать сотрудники правоохранительных органов. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия. В ГУ МВД по Самарской области поделились фотографиями с места ДТП.