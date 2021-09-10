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Звезды10 сентября 2021 10:33

Покрас Лампас начал рисовать новую работу в Самаре. Показываем фото

Арт-объект находится на Ново-Садовой рядом с пересечением с Полевой
Дмитрий КРИВЕНЦОВДмитрий КРИВЕНЦОВ
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Новая работа Покраса Лампаса в Самаре.

Новая работа Покраса Лампаса в Самаре.

Фото: Евгения ВАСИНА

Известный российский художник-каллиграф Покрас Лампас начал рисовать новую работу в Самаре. Увидеть ее можно на улице Ново-Садовой рядом с пересечением с улицей Полевой.

Напомним, Покрас Лампас приехал в Самару на фестиваль Samara Ground Art Festival, в рамках которого, по словам самого художника, он создаст несколько арт-объектов. На этот раз он работает с королевским синим цветом, который ассоциируется с небом, искусством XX века и работами известного художника Ива Кляйна.

Арт-объект находится на Ново-Садовой рядом с Полевой.

Арт-объект находится на Ново-Садовой рядом с Полевой.

Фото: Евгения ВАСИНА

На пересечении Ново-Садовой и Полевой Покрас Лампас напишет цитату Юрия Гагарина.

В прошлом году известный художник разрисовал стену набережной на Маяковском спуске.