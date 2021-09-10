В Самаре очередной раз перенесли сроки восстановления движения на улице Агибалова

Работы на участке ведутся уже месяц Фото: Наталья АРТЯКОВА

Администрация Самары в очередной раз сообщила о переносе сроков открытия проезда на улице Агибалова. Там, с 12 сентября 2021 года, ведутся работы по перекладке теплотрассы, в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону.

- Ограничение движения на улице Агибалова продлено до 23:59 12 сентября 2021 года. Просьба отнестись с пониманием к временным неудобствам, - сообщили чиновники.

В связи с продлением сроков сдачи объекта, перевозки общественным транспортом будут также осуществляться по введенным ранее временным схемам.

Так, троллейбусы № 4, 12, 15, 17 и 20 будут курсировать по укороченным маршрутам от Губернского рынка по Агибалова, Ульяновской, Буянова, Маяковского, Коммунистической и далее по привычным маршрутам. Троллейбусы № 6 и 16 проследуют в направлении площади Революции по Агибалова, Ульяновской, Самарской, Некрасовской.

Также по временной схеме будут ходить автобусы № 1, 4, 5д, 13, 22, 67, 99, 168, 172, 205, 295, 50, 266.