В Самаре в День города праздничный фейерверк можно будет увидеть на набережной

В Самаре в День города будет фейерверк Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре праздничный фейерверк можно будет посмотреть на городской набережной. Об этом сообщили в городской администрации.

День города в Самаре отмечается в этом году 12 сентября, в воскресенье. Вечером на набережной можно будет увидеть праздничный салют.

Залпы дадут с двух барж на Волге, они будут располагаться на удалении друг от друга, поэтому ожидается, что фейерверк будет виден практически со всей набережной.

В Самаре в этом году отмечают 435-летие, однако, появилась версия, что город может быть значительно старше.