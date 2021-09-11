Власти собираются изъять землю у дачников для строительства Северного шоссе в Самаре

По новой дороге можно будет добраться до Крутых Ключей и «Кошелев парка». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Красноглинском районе Самары собираются изъять 54 земельных участка, чтобы построить Северное шоссе. Речь о земле в поселке Красный Пахарь, на станции «Козелковская» и в садово-дачном товариществе «Железнодорожник». Соответствующий документ опубликован на сайте мэрии Самары.

Владельцы земельных участков могут обратиться в Министерство транспорта и автомобильных дорог региона в течение двух месяцев.

Напомним, пятая очередь дороги свяжет Северное шоссе и улицу Мира в Крутых Ключах. Там планируют построить километровую транспортную развязку. Больше 700 метров дороги будут четырехполосными, под железнодорожными путями собираются построить тоннель.