Фейерверк, ярмарка и уличное кино: что делать на День города в Самаре

Основное празднование Дня города будет 11 и 12 сентября. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мэрия опубликовала программу празднования Дня города в Самаре 11 и 12 сентября 2021 года. Чтобы избежать массового скопления людей в одном месте, праздник решили раздробить на 150 мероприятий, которые проходят с 6 по 16 сентября в разных частях Самары.

Основные же события все равно пройдут в выходные 11 и 12 сентября. 11 сентября в Струковском саду пройдет книжный фестиваль «Время читать: Волжский текст», а на набережной – фестиваль уличного кино.

Самарцев также будут ждать фестиваль джазовой музыки в сквере Эльдара Рязанова и в Струковском саду (11 сентября), в парке Юрия Гагарина и в сквере «Три вяза» (12 сентября).

На площади Куйбышева 12 сентября с 10:00 до 18:00 будет работать городская ярмарка, а вечером того же дня с двух барж на Волге запустят фейерверк.

Подробную программу Дня города в Самаре можно посмотреть на сайте samara.kp.ru.