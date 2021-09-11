Салют на День города в Самаре 2021: где посмотреть и во сколько

Фейерверк запустят с барж в акватории Волги. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Кульминацией празднования Дня города в Самаре станет фейерверк. Его запустят воскресенье 12 сентября. Рассказываем, где и во сколько посмотреть салют на День города в Самаре 2021.

Запустят фейерверк с двух барж в акватории Волги. Так что посмотреть на салют можно будет с набережной. Видно фейерверк будет также за Волгой и на Вертолетке.

Точного времени запуска фейерверка пока нет, в мэрии Самары говорят, что это произойдет вечером 12 сентября 2021 года.

Напомним, программу Дня города можно посмотреть на сайте samara.kp.ru.