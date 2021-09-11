Новые муралы в Самаре откроют в День города

Оценить работы художников можно в любое время, но организаторы фестиваля советуют сделать это вечером 12 сентября. Фото: администрация Самары.

Новые муралы, созданные в рамках фестиваля Samara Ground Art Festival 2021, откроют в День города 12 сентября. Об этом сообщает администрация Самары.

- Оценить работы уличных художников самарцы и гости города смогут в любое время, но организаторы фестиваля рекомендуют запланировать проулку на вечер воскресенья. С 20:00 до 23:00 на всех площадках будет играть музыка. На произведения художников направят подсветку. По некоторым адресам можно будет встретить и самих авторов муралов, - рассказали в мэрии.

Новые работы современных художников можно увидеть по следующим адресам:

Галактионовская,2 (Cobre, Андрес Иглесиас)

Галактионовская, 37 (Мария Хардикова)

Ленинградская, 70 (Миша Most)

Льва Толстого, 82 (L7Matrix, Луис Густаво Мартинс)

Пушкина, 195 (Павел Orez)

Маяковского, 20 (Алексей Кислов)

Первомайская, 25 (Роман Мураткин)

Сквер на четвертой очереди набережной (Антонина Фатхуллина)

площадь Сельского хозяйства (Покрас Лампас).

Также мурал появится на доме №260 по проспекту Кирова. Над ним работают Денис Вертиго, Арт Абстрактов и Клаус.

Кроме того, 12 сентября на улицы города отправится расписанный художником SAV45 трамвай. Он будет ходить по маршруту №1.