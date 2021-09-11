На улице Майской в Самаре горят два частных дома

На месте работают пожарные. Фото: Наталья АРТЯКОВА

В Самаре вечером в субботу, 11 сентября, на улице Майской произошел пожар. Там горят два частных дома, сообщает с места событий корреспондент «КП-Самара». По данным ГУ МЧС России по региону, погибших и пострадавших нет. Сейчас с пламенем борются пожарные.

- Идет едкий густой дым, его видно издалека, - рассказал очевидец.

Напомним, 11 сентября в Самаре произошел еще один пожар, в поселке Управленческий загорелась квартира в двухэтажном доме. На месте работали пожарные, пламя удалось потушить.

Причины обоих возгораний будут выяснять специалисты.

С пламенем еще борются. Фото: Наталья АРТЯКОВА