В Самаре потушили крупный пожар на улице Майской

На месте работали 69 человек и 22 единицы техники. Фото: Наталья АРТЯКОВА

В Самаре ликвидировали пожар на улице Майской, который вспыхнул под вечер в субботу, 11 сентября. Там горели два частных дома и надворные постройки. Пламя полыхало на 350 квадратных метрах, сообщает ГУ МЧС России по Самарской области. К счастью, погибших и пострадавших нет.

- Оперативными действиями пожарно-спасательных подразделений распространение огня удалось остановить, в 19:15 была объявлена локализация пожара, в 19:46 – полная ликвидация, - говорится в сообщении.

На месте работали 69 человек и 22 единицы техники.

Причину пожара предстоит выяснить экспертам.