Испанский художник SAV45 закончил разрисовывать трамвай в Самаре. Показываем фото

Обновленный трамвай поедет по улицам города 12 сентября. Фото: vk.com/samaraadm.

Испанский художник российского происхождения Вячеслав Гунин (SAV45) закончил разрисовывать трамвай в Самаре. Фото работы выложила мэрия города в своих соцсетях.

- Художник пояснил, что он хотел создать эффект движения и ускорения. Планируется, что трамвай выйдет на маршрут уже в воскресенье, в День города, - рассказали в администрации Самары.

Работал SAV45 в рамках фестиваля Samara Ground Art Festival 2021. Другие известные художники расписывали стены домов города. Работу Cobre можно увидеть по адресу: Галактионовская, 2, L7Matrix – на улице Льва Толстого, 82, а Покрас Лампас сделал свою новую работу в Самаре на площади Сельского хозяйства.

Адреса всех муралов можно посмотреть на samara.kp.ru.