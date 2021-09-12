На фестиваль «Шостакович ХХ век» в Самару приедет Большой театр

Официальное открытие фестиваля состоялось 11 сентября в Самарском академическом театре оперы и балета Фото: предоставлено пресс-службой

С 11 по 26 сентября в Самарской области проходит музыкально-театральный фестиваль «Шостакович ХХ век». В худсовет фестиваля вошли, в том числе, и вдова знаменитого композитора Ирина Шостакович и его сын – дирижер и пианист Максим Шостакович.

В рамках фестиваля в Самарской области пройдут более двух десятков концертов, плюс кинопоказы, публичные лекции, историко-культурная конференция и паблик-токи. В Самарскую область впервые за долгое время приедет Большой театр. Также на фестивале выступят оркестр «Новая Россия» и хор musicAeterna – концерт этого коллектива в 2019 году в Нью-Йорке называли одним из главных событий года.

В наш регион приедут знаменитые российские пианисты Михаил Лидский и Алексей Гориболь, итальянский скрипач Доменико Нордио и многие другие музыканты, которые будут исполнять произведения не только Дмитрия Шостаковича, но и его современников.

- Дмитрий Шостакович неотделим от своих личных, творческих, дружеских связей с другими композиторами, - объяснил концепцию фестиваля его художественный руководитель Алексей Трифонов. – Поэтому у нас будут представлены все музыкальные жанры: симфонии, опера, балет, музыка, написанная к драматическим спектаклям, и музыка кино.

11 сентября на официальном открытии фестиваля в Самарском академическом театре оперы и балета присутствовали губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, прибывший в регион с деловым визитом.

- В Самарской области поклонников классической музыки очень много, но уверен, что благодаря фестивалю их станет еще больше, - отметил Дмитрий Азаров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Это будет заметным событием в российской культуре»: чем порадует самарцев фестиваль «Шостакович XX век»

В Самаре обсудили предстоящий фестиваль Шостаковича, который пройдет в регионе с 11 по 26 сентября 2021 года (подробности)