Что скрывают ржаво-красные буквы, которые установили рядом с самарской Третьяковкой

В одном пространстве совместили прошлое и современность, черты индустриальности и природу Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Территория возле будущего самарского филиала Третьяковской галереи приобретает все более цивилизованный вид. Там уже видны дорожки, клумбы и ржаво-красные буквы ЗИМ. Причем здесь завод и не нарушает ли концепцию обелиск Борцам революции, «Комсомолке» рассказали историк Николай Кислухин и автор проекта Сада баланса Виталий Стадников.

Здание в форме серпа и молота прямо напротив завода имени Масленникова было построено в 1932 году. Строили его в расчете на то, что рабочие не будут тратить время на готовку и за едой начнут приходить как раз на фабрику-кухню. Форма серпа при этом была не только концептуальна, но и удобна: в нее идеально вписались конвейеры для подачи еды.

Но позже стало понятно, что фабрика-кухня для рабочих не слишком удобна, и столовые стали обустраивать прямо на территории предприятий.

В последнее время активные работы ведутся возле стеллы Борцам революции Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Причем здесь обелиск Борцам революции? Предположительно его установили тут как раз из-за того, что эти самые революционеры когда-то работали на заводе.

Сейчас завод имени Масленникова уже не существует, в здании фабрики-кухни обустраивают самарский филиал Третьяковской галереи. И все же авторы обелиск Борцам революции остается на своем месте, а посреди Сада баланса, который прямо сейчас обустраивают возле здания в форме серпа и молота, установили ржаво-красные буквы ЗИМ.

Но при этом буквы З, И и М обозначат не только завод имени Масленникова. Если посмотреть на них с другой стороны, то они складываются в ИЗМ - а это окончание таких слов, как «индустриализм», «коммунизм» и прочее. Таким образом, как объяснил автор проекта, в этом месте прошлое совмещается с настоящим, а элементы индустриального - с природой.

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