Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество13 сентября 2021 10:41

В Самаре не нашли покупателя на два корпуса подшипникового завода

Торги признаны несостоявшимися
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Продать корпуса на аукционе не получилось

Продать корпуса на аукционе не получилось

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре провалилась попытка продать нежилые помещения Самарского подшипникового завода. Торги были признаны несостоявшимися, так как не было подано ни одной заявки.

На аукционе были выставлены два корпуса крупного самарского предприятия, а также земельные участки, на которых они расположены. Корпус №4 планировалось продать за 174,2 миллиона рублей, а корпус №6 за 116,45 миллионов. Оба здания находятся на улице Калинина.

Напомним, ранее арбитражный управляющий уже пытался продать корпуса подшипникового завода, который находится в стадии банкротства.