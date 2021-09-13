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Происшествия13 сентября 2021 11:24

Полицейские Самары рассказали подробности страшной аварии с пешеходом напротив СГЭУ

ДТП произошло в 23:30 12 сентября 2021 года
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Сотрудники полиции проводят проверку

Сотрудники полиции проводят проверку

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ГУ МВД по Самарской области рассказали подробности аварии со сбитым пешеходом на улице Советской Армии. ДТП произошло около половины двенадцатого ночи, 12 сентября 2021 года.

- По предварительным данным, 25-летний водитель на автомобиле «Рено Логан» допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неположенном месте, - рассказали журналисту «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате аварии пешеход получил травмы и был госпитализирован в больницу. О его состоянии и характере травм в данный момент не сообщается.

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В Самаре сбили пешехода
В Самаре сбили пешехода