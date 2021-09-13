В Самаре в микрорайоне Крутые Ключи Северное шоссе планируют построить в 2022 году

Новая транспортная развязка появится около "Меги" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На сайте госзакупок появилась информация о поиск подрядчика, который займется строительством 6-го этапа Северного шоссе в Самаре. Новая транспортная развязка появится в микрорайоне Крутые Ключи, в районе ТЦ «Мега».

Ранее министерство транспорта Самарской области сообщило о подготовке к началу возведения транспортной развязки от улицы Мира до начала Северного шоссе. Протяженность участка дороги составит 440 метров, а ширина проезжей части – 15 метров. Новая автодорога будет четырехполосной, а также появится трехметровый тротуар.

Согласно контракту, подрядчик должен будет за 115,5 миллионов рублей завершить строительство дороги уже к 1 сентября 2022 году. Подрядчика определят после 4 октября 2021 года.