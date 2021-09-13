В Самаре продлят улицу Авроры и построят многоуровневую развязку

В Самаре хотят построить новую транспортную развязку Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре планируют продлить улицу Авроры до Ново-Садовой, построив развязку с тоннелем на пересечении с Московским шоссе. Документация разработана, находится в госэкспертизе Самарской области, сообщил "КП-Самара" министр транспорта и автомобильных дорог региона Иван Пивкин.

- Идет разработка обоснования средств при трехлетнем бюджете, о конкретных сроках начала реализации проекта говорить пока рано, - сказал министр.

Ожидается, что после продления улицы Авроры удастся разгрузить движение на Московском шоссе в районе Центрального автовокзала.

Сейчас в Самаре продолжается строительства развязки в районе ДК "Современник" на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии.