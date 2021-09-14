В Тольятти готовы давать тепло в соцобъекты

В Тольятти готовы дать тепло Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти готовы подать тепло в объекты соцсферы при возможном похолодании, сообщили в городской администрации.

В городе сейчас завершают масштабную подготовку к отопительному сезону и заявляют, что все котельные готовы к пуску на 100%. Также в полном объеме готовы к зиме электросети.

В Самарской области ожидают похолодание уже в конце текущей недели, когда погода станет по-настоящему осенней. Ранее в областной столице заявляли, что к отопительному сезону в городе должны быть полностью готовы до 10 сентября.

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