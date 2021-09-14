Опрос: люди без масок в офисе раздражают россиян сильнее, чем люди в масках

В целом опрошенные Райффайзенбанком россияне достаточно терпимы по отношению к раздражающим факторам.

Первое место занимают ситуации, связанные с работой – в этом признались 58% опрошенных жителей крупных городов. Ситуации вне дома и работы вызывают негативные эмоции у 54% респондентов, в то время как дом для большинства остается тихой гаванью – только 47% опрошенных указали, что испытывают раздражение дома.

В целом опрошенные Райффайзенбанком россияне достаточно терпимы по отношению к раздражающим факторам: каждый второй респондент (51%) отметил, что старается не обращать на них внимания. Только 21% заявили о том, что раздражающих факторов в их жизни много. 23% указывают на то, что их немного, а 5% считают, что их нет.

Что раздражает на работе: коллеги, руководитель, маски и их отсутствие

46% тех, кто сталкивался с раздражением на работе, назвали главным фактором взаимоотношения с коллегами. Руководитель раздражает 34% опрошенных. Третье место в анти-рейтинге заняла необходимость носить маски (31%), которая опередила шум и разговоры в офисе (19%), а также войны за кондиционер (11%). При этом люди без масок раздражают всего 12% опрошенных, в то время как люди в масках – всего 6%.

«Комфортная среда для работы – это важный элемент благополучия сотрудников. С переходом компаний на гибридный или удаленный режим работы особенно важно адаптировать команду к изменениям и внимательно относиться к потребностям каждого сотрудника. Роль руководителя – ключевая в этом процессе. Умение управлять распределенными командами, мотивировать людей, не будучи рядом с ними, вовремя замечать моменты, когда сотрудники начинают перегорать, и удаленно поддерживать их эмоционально – это новый вызов, с которым менеджерам предстоит научиться работать», – отметила Ольга Полковникова, руководитель по подбору персонала Райффайзенбанка.

Опрос проводился в августе 2021 года среди 1,3 тысяч жителей крупных городов России старше 20 лет. Среди них 55% — женщины, 45% — мужчины.