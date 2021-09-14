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Общество14 сентября 2021 11:07

Покрас Лампас расписал вентиляционную шахту метро в Самаре

Его работа символизирует связь региона с космической промышленностью
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самаре появился новый арт-объект. Фото - скриншот

В Самаре появился новый арт-объект. Фото - скриншот

Известный художник-каллиграф Покрас Лампас завершил работу над новым арт-объектом на площади Сельского хозяйства в Самаре. Художник расписал вентиляционную шахту метрополитена.

Как рассказал сам Покрас, его работа символизирует связь города с ракетно-космической отраслью, на что указывают используемые цвета. В частности, синий цвет у самого художника вызывает ассоциации с небом, а серебристый - с отблеском металла, что является отсылкой к ракетам и их производству.

Ранее Покрас Лампас представил в Самаре свою первую скульптуру.

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Покрас Лампас закончил работу над новым арт-объектом в Самаре
Покрас Лампас закончил работу над новым арт-объектом в Самаре