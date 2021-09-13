В Самаре поставили первую скульптуру Покраса Лампаса. Показываем фото

Работа посвящена будущему культуры. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Известный художник-каллиграф Покрас Лампас создал свою первую скульптуру. Поставили ее в Самаре в сквере на Волжском проспекте, 33. Открытие прошло в День города 12 сентября.

- Самара открыта к экспериментальным и смелым проектам. Максимально поддерживает их в технической и в творческой части. Здесь я представил свою первую скульптуру, установленную в городском пространстве. Я очень рад, что такой сложный проект был доведен до конца, - приводит слова Покраса Лампаса пресс-служба областного правительства.

Скульптура посвящена будущему культуры.

Это третья работа известного художника в Самаре. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Это уже третья работа известного художника в Самаре, все они сделаны в рамках фестиваля Samara Ground Art Festival 2021. Две других находятся на Маяковском спуске набережной Волги и на Площади сельского хозяйства.