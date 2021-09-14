Прокуратура начала проверку по поводу сообщений о пауках в супе в самарской школе

В школе проведут проверку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура начала проверку в самарской школе №116 из-за сообщений в соцсетях о пауках в супе, которым кормили учеников. Об этом сообщают в надзорном ведомстве.

Ранее родители в соцсетях пожаловались, что четвероклассники на протяжении нескольких дней находили пауков в супе во время обеда, из-за чего оставались голодными.

На сообщения отреагировали в городском департаменте образования, сообщив, что вопрос организации питания школьников взят на контроль, в школе проведут проверку.

О проверке заявили и в прокуратуре, отметив, что она будет проходить при участии Роспотребнадзора.