Администрация Самары легализовала земельный участок под гостиницей на Революционной, 141

Сейчас на данном участке расположена гостиница и ресторан. Фото: Яндекс.Карты

В Самаре состоялись публичные слушания, среди которых был вопрос о выдаче разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка под зданием гостиницы в Железнодорожном районе.

Частное лицо попросило легализовать землю по адресу Революционная, 141 общей площадью 1083,1 кв. м. В настоящее время там расположена гостинично-ресторанный комплекс.

Напомним, ранее «КП-Самара» сообщала, что на Мехзаводе хотят построить опасное предприятие рядом с жилыми домами. Чиновники успокоили местных жителей и объяснили, что там планируется возвести склады.