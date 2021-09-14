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Общество14 сентября 2021 16:04

Администрация Самары легализовала земельный участок под гостиницей на Революционной, 141

Частное лицо получило разрешение на условно-разрешенный вид использования участка
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Сейчас на данном участке расположена гостиница и ресторан. Фото: Яндекс.Карты

Сейчас на данном участке расположена гостиница и ресторан. Фото: Яндекс.Карты

В Самаре состоялись публичные слушания, среди которых был вопрос о выдаче разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка под зданием гостиницы в Железнодорожном районе.

Частное лицо попросило легализовать землю по адресу Революционная, 141 общей площадью 1083,1 кв. м. В настоящее время там расположена гостинично-ресторанный комплекс.

Напомним, ранее «КП-Самара» сообщала, что на Мехзаводе хотят построить опасное предприятие рядом с жилыми домами. Чиновники успокоили местных жителей и объяснили, что там планируется возвести склады.