Райффайзенбанк запускает партнёрский портал для привлечения новых клиентов

Райффайзенбанк запускает партнёрский портал, с помощью которого держатели трафика в интернете, будь то блогер, финансовая площадка или независимый веб-мастер, — смогут больше зарабатывать, привлекая новых клиентов в банк. Для этого достаточно просто зарегистрироваться на сайте. На данный момент партнерами могут стать только юридические лица. Однако в будущем это будет доступно и частным лицам. Сотрудничать с банком можно из любой точки мира, привлекая клиентов даже из тех регионов России, где нет его физических отделений.

«Зачастую агрегаторы веб-мастеров за свои услуги берут комиссию до 30% — эти деньги заказчика не доходят до держателя трафика. Работать с нами напрямую будет выгоднее: мы будем платить больше, чем сейчас можно получить через внешние партнерские сети, — говорит Иван Бабаев, директор диджитал-маркетинга Райффайзенбанка. — Кроме того, менеджеры банка будут всегда на связи, что позволит быстро и просто договориться о специальных условиях или решить любой технический вопрос».

Сейчас для продвижения доступны дебетовая Кэшбэк-карта, кредитная карта «110 дней без процентов», потребительский кредит, ипотека и рефинансирование. До конца 2021 года Райффайзенбанк рассчитывает привлечь 3 000 активных партнеров, и удвоить их число к концу 2022.

Разработка партнерского портала заняла два месяца. Техническим подрядчиком стала компания AdvCake.

«Мы рады предложить Райффайзенбанку не просто коробочное решение для выплат и трекинга, а полное ведение партнерской программы. Нам важно сделать работу максимально удобной для всех участников процесса, поэтому мы всегда будем открыты к диалогу. Надеемся, такой подход поможет нам достичь выдающихся результатов», — генеральный директор AdvCake Сергей Белов.

Стать партнёром Райффайзенбанка и узнать подробность можно на raif-partners.ru.