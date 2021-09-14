Мужчин, которые спасли тонущего ребенка на пляже в Жигулевске, хотят сделать «Героями нашего времени»

Спасителей благодарственным письмом наградил Дмитрий Азаров. Фото: "Россети Волга"

В Самарской области проводится ежегодная общественная акция «Народное признание». Спасители маленького мальчика, который чуть не утонул на пляже в Жигулевске этим летом, Евгений Шмачков и Алексей Новгородцев могут принять участие в номинации «Герий нашего времени».

Администрация Жигулевска проводит публичный опрос, кто из двух мужчин будет представлен в номинации в региональной акции «Народное признание». В настоящее время на муниципальном этапе решается вопрос о выдвижении номинанта.

Напомним, учитель физкультуры Алексей Новгородцев и заместитель начальника Тольяттинского района электрических сетей филиала ПАО «Россети Волга» в конце июня 2021 года спасли на пляже в Жигулевске шестилетнего мальчика, который начал тонуть. Алексей Новгородцев начал нырять на задержке дыхания с маской и уже скоро обнаружил ребенка. После того, как малыша без сознания вытащили на берег из воды, Евгений Шмачков начал помогать подоспевшим спасателям оказывать первую помощь. Через некоторое время мальчик вернулся к жизни.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поблагодарил спасителей за проявленную смелость, отвагу и самоотверженность при спасении тонущего ребенка. Теперь мужчин хотят номинировать и на признание «Героями нашего времени».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«10 минут он точно был мертвым»: учитель физкультуры рассказал о спасении мальчика, которого достали с глубины реки

Алексей Новгородцев и Евгений Шмачков надеются узнать о дальнейшей судьбе ребенка и хотят навестить его в больнице (подробности)