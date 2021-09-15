В Самаре рассматривают возможность проведения игр российской сборной по футболу

Российская сборная во главе с Валерием Карпиным может приехать в Самару

В Самаре рассматривают возможность проведения игр и тренировок российской сборной по футболу. Об этом «КП-Самара» сообщил министр спорта Самарской области Сергей Кобылянский.

- Обсуждалась возможность проведения рейтинговых и наиболее зрелищных футбольных матчей в Самаре. На сегодняшний день работа в данном направлении ведется, - сказал министр, отвечая на вопрос о перспективах приезда в Самару сборной.

Сборная команда страны может тренироваться и играть на стадионе «Солидарность Арена», который принимал игры чемпионата мира по футболу 2018 года, а сейчас является домашним для самарской команды «Крылья Советов».

Перспектива приезда сборной обсуждалась в Самаре с представителями РПЛ. Как отметил Кобылянский, в регионе готовы к крупным спортивным мероприятиям, имеется опыт проведения игр футбольного чемпионата мира, а также российско-китайских молодежных летних игр 2019 года.

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