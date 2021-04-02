"Самара Арена" сменила название

Стадион теперь называется по-другому Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стадион "Самара Арена", который принимал игры чемпионата мира по футболу 2018 года, сменил название. Об этом говорится на странице Instagram спортивного объекта.

Сообщается, что теперь стадион будет называться "Солидарность Арена". Переименование прошло в рамках соглашения с одноименным банком.

Сейчас стадион является домашней ареной для самарских "Крыльев Советов", которые в субботу проведут там игру с "Текстильщиком". Это будет первая игра на арене в весенней части сезона, до этого команда не могла проводить там матчи из-за треснувших балок. Домашние встречи команда проводила на "Металлурге".

В дальнейшем рассказали, что балки заварили, и игры проводить там снова можно.