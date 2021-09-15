В Самаре задержали парня, стрелявшего 11 сентября в центре города

В Самаре задержали стрелявшего из автомата в центре города. ФОТО: ГУ МВД России

В Самаре полицейские задержали 20-летнего парня, который ночью 11 сентября стрелял из автомата в историческом центре города.

Напомним, около двух часов ночи 11 сентября 2021 года компания нетрезвых молодых людей начали запускать салюты и взрывать петарды возле дома №22 по улице Некрасовская. После чего один из участников компании достал из автомобиля автомат и начал стрелять в воздух, его поддержал второй молодой человек, который сделал несколько выстрелов из пистолета.

Во вторник, 14 сентября сотрудники уголовного розыска установили личность одного из подозреваемых и задержали его. Им оказался безработный ранее не судимый 20-летний парень. При обыске у него был изъят автомат, из которого производились выстрелы. Оружие оказалось охолощённым автоматом Калашникова, его отправили на экспертизу.

В отношении стрелка возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ, в ближайшее время ему изберут меру пресечения.

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