"На его месте мог быть ребенок": под Тольятти белый питбуль загрыз щенка

Щенок умер на операционном столе. Фото: vk.com/tltvip

Страшную картину зафиксировали видеокамеры в дачном товариществе под Тольятти: одна собака убивает другую, и это происходит на глазах у людей, которые никак не могут растащить животных.

- На месте этого щеночка мог бы оказаться ребенок, либо случайный прохожий! – негодуют люди, выкладывая видео произошедшей трагедии.

Следом появляются фотографии из клиники, куда привезли пострадавшее животное. Щенок умер прямо на операционном столе.

После этого жители дачного товарищества обратились в полицию с просьбой привлечь к ответственности владельца второй собаки – белый питбуль был без намордника, а разжать его челюсти не могли даже взрослые люди – а ну и правда в следующий раз в ребенка вцепится?

Параллельно люди обрушили на хозяина питбуля (кстати, в соцсетях у него написано, что он работает тренером в бойцовском клубе) поток гневных комментариев и обращений в соцсетях. К нему немало претензий: якобы он выгуливает своих собак (на самом деле у него два питбуля, а не один) без намордника, а порой - и без поводка. В ответ мужчина советует людям следить за своими собаками, а его питомцев обходить стороной:

- Лучше пусть не подходят к нам ваши так же гнусно тявкающие псы, бегающие на самовыгуле!

Сейчас с этим делом разбирается полиция:

- Личность владельца животного установлена, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах. – Заявление к нам поступило, проводим проверку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Тольятти той-терьера избили до полусмерти и выкинули в мусоропровод

Свидетели говорят, что жестокая расправа происходила ночью в квартире с маленьким ребенком (подробности)