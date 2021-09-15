В Самаре на Волжском шоссе водитель на большой скорости врезался в фонарный столб

Водителя госпитализировали в больницу. Фото: ГУ МВД по Самарской области

15 сентября 2021 года, около 16:30, на Волжском шоссе произошла авария, в которой пострадал 41-летний мужчина. Как сообщили «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области, водитель не справился с управлением и допустил наезд на препятствие в виде световой опоры.

- Автомобиль двигался по Волжскому шоссе в сторону улицы Демократическая. По предварительным данным, водитель автомобиля «Фольксваген» не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и врезался в фонарный столб, - сообщили полицейские.

В результате аварии водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия.

Напомним, днем ранее недалеко от места этой аварии на Волжском шоссе насмерть разбилась 18-летняя девушка. Журналист «КП-Самара» пообщался с друзьями погибшей и выяснил, какой была молодая самарчанка при жизни.