Полицейские из Самары спасли полуторагодовалую дочку футболиста «Акрона» Дмитрия Ефремова

Инспекторы ДПС навестят спасенную малышку при выписке из больницы. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Полузащитник тольяттинского футбольного клуба «Акрон» Дмитрий Ефремов записал видеообращение со словами благодарности самарским полицейским, которые спасли его полуторогодовалую дочку. Малышка получила сильное отравление и нуждалась в срочной медицинской помощи. Дорожные полицейские помогли футболисту оперативно доставить девочку в больницу.

Ранее «КП-Самара» сообщала, что вечером 13 сентября 2021 года около 8 часов вечера тольяттинский футболист обратился за помощью к полицейским, которые несли службу на улице Ново-Садовой. Взволнованный мужчина объяснил, что в его машине находится ребенок, который сильно болен и нуждается в срочной медицинской помощи. Из-за пробок в городе в час пик отец девочки боялся не успеть в больницу, инспекторы ДПС приняли решение сопроводить автомобиль семьи к лечебному учреждению, включив световые и звуковые сигналы.

Девочку доставили в больницу и передали врачам, сейчас ребенок находится под наблюдением и ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Дмитрий Ефремов благодарен полицейским за оперативную помощь и неравнодушие. Инспекторы, которые сопровождали автомобиль до больницы, пообещали навестить малышку при выписке.