Показываем, как продвигается строительство нового здания УГИБДД по Самарской области на Волжском шоссе

Сейчас уже построено три здания Фото: принтскрин видео.

В Самаре на пересечении Волжского и Московского шоссе в скором времени появится новый комплекс зданий Управления ГИБДД по Самарской области. Самарский видеоблогер Серей Бобин показал, что сейчас происходит на месте строительства.

Напомним, о переезде областного управления стало известно в 2020 году. Согласно утвержденному проекту, в комплекс должны войти пятиэтажное здание УГИБДД и СБ ДПС, трехэтажное здание РЭО, одноэтажное здание госинспекторов РЭО, четырехэтажный спорткомплекс, отапливаемые гаражи на сотню автомобилей, столовая и открытые автостоянки для временного хранения машин, два КПП. Кроме того, подрядчик должен благоустроить прилегающую территорию – установить скамейки, разбить газоны и устроить тротуары.

Согласно контракту, объект должен быть сдан к апрелю 2022 года. Сейчас на территории уже возведено три здания УГИБДД, которые выдержаны в одной серо-белой гамме. На строительство было выделено 1,3 млрд рублей из средств федерального бюджета.