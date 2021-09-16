В Самаре ограничение движения на Агибалова продлили до 25 сентября 2021 года

На Агибалова с августа меняют трубы. Фото: Администрация Самары

В Самаре сообщили об очередном переносе сроков открытия движения по улице Агибалова. Там, с 12 августа 2021 года на участке от Красноармейской до Рабочей проводится реконструкция теплотрассы.

- Движение по Агибалова будет ограничено до 6:00 25 сентября 2021 года, - сообщили в администрации Самары.

Также до 25 сентября общественный транспорт будет курсировать по скорректированным маршрутам. Троллейбусы № 4, 12, 15, 17 и 20 будут курсировать по укороченным маршрутам от Губернского рынка по Агибалова, Ульяновской, Буянова, Маяковского, Коммунистической и далее по привычным маршрутам. Троллейбусы № 6 и 16 проследуют в направлении площади Революции по Агибалова, Ульяновской, Самарской, Некрасовской.

Также по временной схеме будут ходить автобусы № 1, 4, 5д, 13, 22, 67, 99, 168, 172, 205, 295, 50, 266.