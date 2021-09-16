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Общество16 сентября 2021 16:55

Реконструкцию Дачи со слонами в Самаре планируют завершить за два года

Там откроют школу молодых архитекторов
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Дачу со слонами отреставрируют

Дачу со слонами отреставрируют

Реконструкции Дачи со слонами в Самаре планируют провести за два года. Об этом сообщается на сайте депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна.

Дача долгое время пустовала и приходила в запустение, в дальнейшем там хотели открыть музей.

Сейчас на даче начались реставрационные работы, по завершении которых там планируют открыть школу молодых архитекторов. Работы ведут за счет средств федерального бюджета.

Дача со слонами была построена в начале XX века и принадлежала известному купцу, миллионеру и меценату Константину Головкину. В Самаре улице Ленинградской хотят установить памятник известному горожанину.