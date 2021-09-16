Самарская набережная превратится в "Берег Вавилона"

В предстоящие выходные на самарской набережной состоится спектакль-променад "Берег Вавилона".

Действо будет происходить в виде пробежки с остановками. Продолжительность спектакля составит 45-55 минут, из которых бег составит примерно 20 минут, причем, с остановками - несколько минут бег, затем передышка, потом опять бег.

Зарегистрироваться на спектакль можно здесь. Организаторы предупреждают, что в случае непогоды мероприятие могут перенести.

Пока спектакль-променад запланирован на 18 и 19 сентября.