В Самаре отопление в квартиры начнут давать с 20 сентября 2021 года

В жилих домах отопление дадут на следующей неделе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре с 16 сентября 2021 года начался официальный отопительный сезон. По распоряжению Губернатора Дмитрия Азарова тепла в дома начали давать намного раньше, чем обычно, не дожидаясь нормативных показателей температуры воздуха. В квартиры отопление дадут немного позднее, глава города Елена Лапушкина подписала постановление о даче тепла в жилые дома с 20 сентября 2021 года.

В настоящее время тепло начали давать в социальные учреждения Самары – детские сады, школы, больницы и т.д. С начала следующей недели батареи начнут греться и в квартирах.

- Это первый раз за последние годы, когда в Самаре отопительный сезон начинается так рано. Были ситуации, когда тепло в дома начали давать 26 сентября, а в прошлом году отопительный сезон начался с 5 октября, - отметил первый заместитель главы Самары Владимир Василенко.

Напомним, губернатор Дмитрий Азаров дал поручение начать отопительный сезон в этом году намного раньше нормативных сроков. Данное решение было принято для комфорта горожан, а также для минимизации рисков распространения гриппа, ОРЗ и ОРВИ.