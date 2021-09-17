Самарцы отметили День города вместе с "Дорожным радио"

В Самаре ярко и весело отметили День города

Самарцы отметили 435-летие города вместе с "Дорожным радио". На городской набережной была организована площадка, где можно было принять участие в конкурсах и выиграть призы.

Яркое шоу открыл электро-фолк проект NeZabava, душевные хиты исполнила группа "Однажды", воспитанники музыкально-хореографического театра "Искорки" показали зажигательные танцы.

Посетители площадки могли принять участие в конкурсах и выиграть подарки - соревновались в скороговорках и знании песен звезд "Дорожного радио". Победителям конкурсов могли получить майки, кепки, сумки-холодильники и много других призов.