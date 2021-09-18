За нарушениями на выборах в Самарской области следит эксперт из Москвы

Пока претензий к голосованию в Самарской области нет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за порядком на выборах следит ответственный секретарь Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Точенов. Вместе с независимыми наблюдателями он посещает избирательные участки и знакомиться с их работой.

Сегодня эксперт побывал в ситуационном центре в Тольятти и узнал, что происходит там. Претензий у него пока нет.

- В регионе с точки зрения общественного наблюдения созданы все условия не только для волонтеров, которые работают в ситуационном центре, но и для граждан, которые турда приходят, - заявил Александр Точенов.

По словам специалиста, возможность наблюдать имеется у всех. Все прозрачно. Мобильные группы отрабатывают сигналы, которые поступают не только в штаб общественного наблюдения, но и с других информационных каналов.

- Что касается Самарской области, отрабатывается сразу. Большинство не подтверждается. В Тольятти говорят о жалобах. Попросил справку - сколько жалоб есть в ТИКах. В областной избирательной комиссии ни одной жалобы из Тольятти нет, - отметил представитель СПЧ. - Создавать ажиотаж вокруг несуществующих нарушений не нужно. Нам необходима нормальная работа.

Александр Точенов добавил, что в других регионах его коллеги тоже работают. Важно отделять правду от фейков. В ряде избирательных комиссий это делать уже научились:

- Нна одном участке, у нас на глазах сейф-пакеты открывали, укладывали, закрывали. Рядом стоял член комиссии и у него на листе было напечатано: "Идет процедура переноса бюллетеней". Это нормальный подход, чтобы кто-то фейк не вбросил. Мы должны уметь защищаться.