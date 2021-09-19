В ТРК Вива Лэнд в Самаре сработала пожарная сигнализация

В ТРЦ сейчас работают сотрудники МЧС России по Самарской области. Фото: Евгения ВАСИНА

В воскресенье, 19 сентября, примерно в 10:20 в торгово-развлекательном центре Вива Лэнд сработала пожарная сигнализация.

- Начала пищать пожарная сигнализация, резко выключилось все электричество. Нас попросили покинуть здание. Пожарная машина приехала буквально через три минуты, - рассказал один из покупателей торгового центра. - Я успел спуститься со второго этажа, а на улице уже были сотрудники МЧС.

Покупателей и персонал вывели наружу, прервали показ фильмов в кинотеатре ТРК. Как выяснилось, сирена включилась по ошибки.

- Произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации, - сообщили корреспонденту «КП-Самара» в ГУ МЧС России по Самарской области. - 750 человек эвакуировались самостоятельно, до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

Напомним, 14 августа в ТРЦ Вива Лэнд также была эвакуация, тогда тоже произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации. Самостоятельно из здания эвакуировались 1200 человек.