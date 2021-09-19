Улицу Ново-Садовую в Самаре закроют с 1 октября 2021 года. Показываем, где

Развязку продолжают строить Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре с 1 октября 2021 года начнется очередной этап строительства развязки на ул. Ново-Садовая. На этом этапе перекроют часть основной городской магистрали от ТЦ "Апельсин" до улицы Гастелло. Сейчас до пересечения с ул. Советской Армии, со стороны "Апельсина" машины едут по основной дороге, лишь потом уезжая на дублер. Теперь же около заправки перед заводом им. Тарасова им нужно будет свернуть на левый дублер и лишь потом "выруливать" на дублер со стороны "Современника". Конечно, дорожную ситуацию такой финт не улучшит - но автомобилистам предлагают потерпеть, чтобы получить качественную, работающую развязку.

В правительстве пояснили, что в обе стороны будет по две полосы движения. Также непростым моментом станет поворот на перекрестке с Советской Армией. Ожидается, что этот этап работ должны закончить к концу 2023 года, однако губернатор региона Дмитрий Азаров уже дал поручение постараться сделать все гораздо раньше, чтобы обеспечить жителям нормальный проезд. На ул. Солнечной возводится много новостроек, так что число жителей здесь только растет, для них подобные перекрытия становятся серьезной проблемой.

Трамваи же вдоль Ново-Садовой будут ходить как прежде. Хотя их пассажиры уже тоже пожаловались на то, что из-за машин, теперь пересекающих трамвайные линии в районе улицы Гастелло, частенько общественный транспорт здесь замирает в пробках.

Вот так будет двигаться транспорт

Однако, строительство двухуровневой развязки в свою очередь позволит лишить множество проблем и добиться серьезных улучшений доступности транспортной инфраструктуры.

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