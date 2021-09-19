Стелу "Город трудовой доблести" начали устанавливать в Самаре

В Самаре готовят место под установку стелы

В Самаре начали подготовительные работы для установки стелы "Город трудовой доблести", которая уже в ноябре должна появиться на Алее трудовой Славы. Почетное звание было присвоено областной столице летом 2020 года решением президента РФ. Недавно таким же званием была удостоена Сызрань.

Сразу после присвоения титула был объявлен конкурс по выбору места под памятную стелу, призванную напомнить всем о роли Самары в деле обретения Великой Победы. Больше всего голосов отдали за Аллею трудовой Славы на рабочей Безымянке. Знак появится почти у входа в парк металлургов. Там был заложен камень, а теперь начались работы по подготовке к установке. Сейчас здесь установили ограждения.

Стела будет представлять собой вертикальный обелиск из металла и стекла, по краям ее будут обрамлять десять пилонов с информацией о памятных датах и основных событиях военного времени.