В Самарской области возбудили уголовное дело из-за осквернения храма и святого источника

Преступники испортили воду в источнике Фото: vk.com

Полиция возбудила уголовное дело из-за осквернения храма и святого источника в селе Богдановка Кинельского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Вандалы нанесли надписи на фасад часовни, а также вылили солярку в емкость, в которой отстаивается вода с источника Серафима Саровского. Настоятель одного из храмов обратился по данному поводу в полицию.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 214 УК РФ «Вандализм». Устанавливаются лица, причастные к преступлению, - рассказали правоохранители.

Злоумышленникам грозит штраф до 40 тысяч рублей, обязательные/исправительные работы или арест на срок до 3 месяцев.