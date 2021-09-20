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Общество20 сентября 2021 11:06

В Самаре на улице Красноармейской хотят построить высотки без парковок

Застройщик попросил выдать ему разрешение на отклонение от предельных параметров строительства
Анастасия ФИЛАТОВА
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Многоэтажки без парковок планируют возвести в Железнодорожном районе

Многоэтажки без парковок планируют возвести в Железнодорожном районе

В Железнодорожном районе Самары планируют построить новые высотки. Многоэтажные дома хотят возвести на улице Красноармейской. Об этом говорится в документах на сайте городской мэрии.

Высотная застройка предполагается на двух участках. Площадь одного — 4,7 тыс. кв. м, второго — 5,2 тыс. кв. м. При этом застройщик хочет возвести дома без парковок. Однако по правилам на одну квартиру полагается одно машино-место. В связи с этим компания — ООО «СК «ССК-ЮГ» — обратилась к властям с просьбой выдать разрешение на отклонение от предельных параметров строительства. Проект вынесут на публичные слушания.

Отметим, что эта же фирма намерена построить высотки рядом с ТЦ Metro в Куйбышевском районе. Речь идет об участках в границах улиц Уральской, Поселковой и Заусадебной. Здесь застройщик все-таки планирует обеспечить будущих жильцов парковкой. Правда, это будет 0,5 места на квартиру. Этот проект тоже обсудят с участием местных жителей.