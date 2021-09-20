В Самаре сняли с воздуха участок будущего строительства транспортной развязки у IKEA

Новую дорогу планируют построить к осени 2022 года Фото: скриншот с видео

Самарский видеоблогер снял с воздуха участок возле IKEA, где планируется построить новую дорогу. Это будет съезд с трассы М-5 «Урал» с выходом на улицу Мира в микрорайоне Крутые Ключи.

Региональный Минтранс планирует найти подрядчика до конца 2021 года. Торги уже объявлены. Согласно техзаданию, протяженность участка составит 0,44 км, ширина проезжей части — 15 метров. На дороге обустроят четыре полосы движения — по две в каждую сторону. Также планируется сделать тротуар шириной 3 метра.

Стоимость контракта — 115,5 млн рублей. Срок завершения работ — 1 сентября 2021 года.