В Самаре за заводом имени Масленникова до 2022 года построят четырехполосную улицу Липецкую

Новая дорога разгрузит трафик на Ново-Садовой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министерство транспорта Самарской области опубликовало приказ от 16 сентября 2021 года о подготовке проектной документации по реконструкции улицы Липецкой, которая проходит за территорией ЗИМа.

Заниматься строительством четырехполосной автодороги будет ООО «БКН-Проект», которые стали единственным участником торгов. На реконструкцию дороги регион выделил 76,3 миллиона рублей из бюджета. В этом году на проектирование и начало строительство предусмотрено 30 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что реконструкция Липецкой от Соколова до Конноармейской позволит соединиться с новым участком улицы Авроры, тем самым разгрузив трафик на Ново-Садовой. По контракту все работы, в том числе и по благоустройству, подрядчик должен завершить до 11 ноября 2022 года.