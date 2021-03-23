В Самаре хотят построить дорогу за территорией ЗИМа

В Самаре продолжается масштабное строительство дорог и развязок Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре обсуждается возможность построить дорогу за территорией, которую занимал завод ЗИМ, сообщает "Самарское обозрение".

Речь идет о дороге на улице Липецкой, которая находится за территорией бывшего завода и идет от улицы Соколова до Конноармейской. Предполагается, что после реконструкции и благоустройства улицы она может соединиться с новым участком улицы Авроры, тем самым разгрузив трафик на Ново-Садовой. Продление улицы Авроры обсуждается уже несколько лет, ранее высказывались планы о соединении ее с Ново-Садовой.

Также на Ново-Садовой в ближайшее время начнется масштабное строительство развязки на пересечении с улицей Советской Армии. Ожидается, что развязка разгрузит движение в районе "Современника", где постоянно образуются серьезные заторы.