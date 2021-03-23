Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Самара
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Самара
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество23 марта 2021 9:31

В Самаре хотят построить дорогу за территорией ЗИМа

Улица Липецкая может соединиться с Авророй
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
КомментироватьОставить комментарий

В Самаре продолжается масштабное строительство дорог и развязок

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре обсуждается возможность построить дорогу за территорией, которую занимал завод ЗИМ, сообщает "Самарское обозрение".

Речь идет о дороге на улице Липецкой, которая находится за территорией бывшего завода и идет от улицы Соколова до Конноармейской. Предполагается, что после реконструкции и благоустройства улицы она может соединиться с новым участком улицы Авроры, тем самым разгрузив трафик на Ново-Садовой. Продление улицы Авроры обсуждается уже несколько лет, ранее высказывались планы о соединении ее с Ново-Садовой.

Также на Ново-Садовой в ближайшее время начнется масштабное строительство развязки на пересечении с улицей Советской Армии. Ожидается, что развязка разгрузит движение в районе "Современника", где постоянно образуются серьезные заторы.